Названа причина смерти Леонида Броневого

Причиной смерти народного артиста СССР Леонида Броневого стала затяжная болезнь. Об этом ТАСС сообщил директор столичного театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Леонид Сергеевич скончался сегодня в больнице в Москве после тяжелой болезни», — сказал он.

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Варшавер добавил, что прощание с актером пройдет в «Ленкоме». «Смерть Леонида Броневого — большая потеря для театра, громадная», — отметил директор учреждения.

Броневой скончался ранее в субботу около семи утра. Актеру было 88 лет.

Леонид Броневой известен по ролям в таких фильмах, как «Покровские ворота», «Семнадцать мгновений весны» и «Тот самый Мюнхгаузен».