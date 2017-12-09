Названа причина смерти Леонида Броневого

Причиной смерти народного артиста СССР Леонида Броневого стала затяжная болезнь. Об этом ТАСС сообщил директор столичного театра «Ленком» Марк Варшавер.
«Леонид Сергеевич скончался сегодня в больнице в Москве после тяжелой болезни», — сказал он.
Варшавер добавил, что прощание с актером пройдет в «Ленкоме». «Смерть Леонида Броневого — большая потеря для театра, громадная», — отметил директор учреждения.
Броневой скончался ранее в субботу около семи утра. Актеру было 88 лет.
Леонид Броневой известен по ролям в таких фильмах, как «Покровские ворота», «Семнадцать мгновений весны» и «Тот самый Мюнхгаузен».