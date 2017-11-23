Умер Петруха из «Белого солнца пустыни»

В Санкт-Петербурге скончался актер Николай Годовиков, известный по роли Петрухи в картине «Белое солнце пустыни». Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Артисту было 67 лет. Тело Годовикова обнаружил его тесть.

«Я позвонил Коле, трубку взял его тесть, сказал что Николай Львович умер у себя в квартире, сейчас ждем полицию и скорую», — рассказал близкий друг Годовикова.

Актер страдал онкологическим заболеванием.

Николай Годовиков сыграл в таких фильмах, как «Республика ШКИД», «Женя, Женечка и "катюша"» и «Без мундира». Он также принял участие в проектах «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».