Умер актер из «Морских дьяволов»

В Санкт-Петербурге скончался актер Сергей Салеев. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что его тело обнаружила вечером 1 ноября подруга актера. Салееву было 48 лет.

«Жизнь — лучшее, что дано таким безудержным идиотам, как мы, отдающим "бездельникам" в зале самое лучшее, сокровенное, истинное, ничего ничего не требуя взамен. Слава профессии, слава, Актерам слава!!!» — написал он в Facebook незадолго до смерти.

Салеев известен по роли Павла Кислова в проекте «Морские дьяволы. Смерч-3». Он также снялся в таких лентах, как «Важняк. Игра навылет» и «Дело было в Гавриловке».