Озвучена последняя воля Николая Годовикова

Актер Николай Годовиков, скончавшийся 23 ноября в Санкт-Петербурге, завещал похоронить себя рядом с супругой на Южном кладбище города. Об этом агентству РИА Новости сообщил его друг Вячеслав Смородинов.

Он пообещал постараться исполнить волю актера.

Также Смородинов рассказал агентству ТАСС, что Годовиков не знал о своем онкологическом заболевании до самой кончины, хотя и догадывался о болезни. «Родственники старались ему этого не говорить», — заявил он, добавив, что на днях актера должны были обследовать в профильном институте.

Николай Годовиков умер на 67-м году жизни. Он сыграл в таких фильмах, как «Республика ШКИД», «Женя, Женечка и "катюша"» и «Без мундира», а известность ему принесла роль Петрухи в «Белом солнце пустыни».