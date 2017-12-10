Президент Чехии обвинил лидеров ЕС в трусости и поддержке террористов

Президент Чехии Милош Земан на конференции в Праге «Свобода и прямая демократия» заявил, что Евросоюз проявляет трусость в отношении поддержки Израиля и действует в интересах палестинских террористических группировок. Об этом сообщает чешское издание České Noviny.

«Трусливый Евросоюз делает все, чтобы пропалестинские террористические движения преобладали над движением произраильским, к которому отношусь я», — заявил Земан.

Свои слова глава государства подтвердил тем, что в сентябре Европарламент предоставил трибуну активистке Народного фронта освобождения Палестины Лйле Халед. Фронт признан террористической организацией в ЕС, США, Канаде и Израиле, а сама Халед участвовала в захвате американского пассажирского самолета в 1969 году.

Милош Земан также поддержал решение американского президента Дональда Трампа о переносе посольства США в Иерусалим. По словам Земана, чешское посольство тоже должно находиться в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что большинство руководителей европейских государств выступили против решения Трампа перенести посольство.