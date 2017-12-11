Названо основное преимущество мужчин перед женщинами в искусстве

Стоимость произведения искусства напрямую зависит от пола художника — работы мужчин оцениваются выше, чем женщин. Об этом сообщает проект InArt со ссылкой на исследование Люксембургской школы финансов.

Вопрос изучался в несколько этапов. На первом фокус-группу из тысячи человек попросили угадать пол художника и оценить его работу по десятибальной шкале. К работам, предположительно созданным мужчинами, участники эксперимента отнеслись серьезнее, чем к тем, которые могли создать женщины.

Для второго этапа пригласили две тысячи человек. Им показывали картины, подписанные именами художников в случайном порядке. Итоги оказались такими же: «женские» работы получили более низкие оценки, чем «мужские».

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Кроме того, были изучены результаты полутора миллионов аукционных торгов в 45 странах (больше 62 тысяч авторов) с 1970 по 2013 годы. Выяснилось, что средняя сумма сделки для мужчин составляла 48,2 тысячи долларов, а для женщин — 25,2 тысячи.

«Результаты доказывают неблагоприятное положение женщин в арт-мире, основанное исключительно на их гендерной принадлежности. Покупатели мужского пола выступают движущей силой аукционного рынка, и также мы видим, что они предпочитают считать женское искусство неполноценным», — прокомментировал профессор Роман Крауссль.