Женщина оторвала яичко отказавшемуся от секса втроем знакомому

Суд назначил наказание жительнице шотландского города Эдинбург, которая оторвала яичко знакомому. Об этом сообщает издание Metro.

Согласно решению суда, 43-летней Нунции Дел Вишио (Nunzia Del Viscio) придется выплатить пострадавшему 500 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей). Кроме того, в течение шести месяцев ей запрещено показываться на улице с 22:00 до 6:00.

Инцидент произошел 22 мая. Дел Вишио провела вечер в ночном клубе с другом, 44-летним Марселло Палмой (Marcello Palma). Затем они направились к нему в квартиру и продолжили веселиться. Вишио уединилась с мужчиной, которого привела из клуба, а Палма и его девушка закрылись в другой комнате.

Палма утверждает, что около четырех часов ночи обнаженная Вишио прыгнула к нему на кровать. Женщина предложила заняться сексом втроем, а когда он отказался, принялась кричать и крушить комнату. Во время разгоревшейся ссоры она укусила его за яичко. Палма пытался оттолкнуть ее и несколько раз ударил, но Вишио не отпускала. Она откинула голову, и яичко оторвалось.

Как сообщает Daily Record, по версии самой Вишио, последовательность событий была другой. Она утверждает, что укусила Палму, потому что он бросил ее на пол и стал избивать.

Мужчина самостоятельно вызвал скорую помощь. Его отвезли в больницу, где хирурги пришили оторванное яичко на место и наложили 15 швов.

В ноябре сообщалось, что жительница Аргентины отрезала пенис 40-летнего мужчины садовыми ножницами.