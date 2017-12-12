«Ленин» взял «Большую книгу»

В Москве объявили лауреатов литературной премии «Большая книга». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место занял Лев Данилкин с книгой «Ленин. Пантократор солнечных пылинок». На втором — Сергей Шаргунов с произведением «Катаев: "Погоня за вечной весной"». Третий приз присудили Шамилю Идиатуллину с работой «Город Брежнев».

Победителем читательского голосования в 2017 году стал Сергей Шаргунов с книгой «Катаев. Погоня за вечной весной». Спецприз этого года получила Виктория Токарева.

В этом сезоне в финал вышли десять писателей:

Игорь Малышев. «Номах»

Лев Данилкин. «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»

Виктор Пелевин. «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»

Алексей Слаповский. «Неизвестность»

Сергей Самсонов. «Соколиный рубеж»

Шамиль Идиатуллин. «Город Брежнев»

Михаил Гиголашвили. «Тайный год»

Сергей Шаргунов. «Катаев: "Погоня за вечной весной"»

Андрей Рубанов. «Патриот»

Алексей Сальников. «Петровы в гриппе и вокруг него»

«Большая книга» — крупнейшая российская национальная премия, вторая по величине литературная награда в мире по размеру призового фонда после Нобелевской премии по литературе. Учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности.

Денежное содержание первой премии составляет три миллиона рублей, второй — 1,5 миллиона, третьей — один миллион.

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