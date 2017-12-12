«Ленин» взял «Большую книгу»

В Москве объявили лауреатов литературной премии «Большая книга». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Первое место занял Лев Данилкин с книгой «Ленин. Пантократор солнечных пылинок». На втором — Сергей Шаргунов с произведением «Катаев: "Погоня за вечной весной"». Третий приз присудили Шамилю Идиатуллину с работой «Город Брежнев».
Победителем читательского голосования в 2017 году стал Сергей Шаргунов с книгой «Катаев. Погоня за вечной весной». Спецприз этого года получила Виктория Токарева.
В этом сезоне в финал вышли десять писателей:
Игорь Малышев. «Номах»
Лев Данилкин. «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»
Виктор Пелевин. «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»
Алексей Слаповский. «Неизвестность»
Сергей Самсонов. «Соколиный рубеж»
Шамиль Идиатуллин. «Город Брежнев»
Михаил Гиголашвили. «Тайный год»
Сергей Шаргунов. «Катаев: "Погоня за вечной весной"»
Андрей Рубанов. «Патриот»
Алексей Сальников. «Петровы в гриппе и вокруг него»
«Большая книга» — крупнейшая российская национальная премия, вторая по величине литературная награда в мире по размеру призового фонда после Нобелевской премии по литературе. Учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности.
Денежное содержание первой премии составляет три миллиона рублей, второй — 1,5 миллиона, третьей — один миллион.
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