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На праздновании дня рождения в Иране вспыхнула именинница

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dailymail.co.uk

В столице Ирана Тегеране во время празднования дня рождения произошел пожар. Видео с места событий публикует Daily Mail.

Девушка, отмечавшая 20-летие вместе с друзьями, сидела за столом, на котором горели свечи. Кто-то из знакомых принес баллончики с огнеопасной пеной и начал распылять их содержимое на присутствовавших. В результате на подруге именинницы, стоявшей с тортом в руках, и на самой хозяйке торжества вспыхнули одежда и волосы. Друзья пострадавших поспешили помочь им потушить огонь.

По сведениям издания, девушка с тортом получила серьезные ожоги. О состоянии именинницы не сообщается.

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