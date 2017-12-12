Недра Большого красного пятна Юпитера показали на видео

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Станциz Juno (Jupiter Polar Orbiter) смогла определить глубину Большого красного пятна Юпитера. Анимированное изображение недр газового гиганта доступна на сайте НАСА.

Открытие сделано при помощи микроволнового радиометра MWR (Microwave Radiometer). Выяснилось, что гигантский вихрь проникает вглубь атмосферы на 300 километров, с ростом глубины температура его растет. Он имеет размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину. Это больше любых линейных размеров Земли.

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Большое красное пятно является самым большим атмосферным вихрем в Солнечной системе. Его наблюдением ученые занимаются в течение последних 300 лет.

В задачи миссии Juno входит исследование облаков и полярных сияний Юпитера. При помощи станции ученые надеются узнать больше о происхождении планеты, строении и физических свойствах ее атмосферы и магнитосферы. Миссия Juno должна завершиться в феврале 2018 года, когда ее утопят в атмосфере газового гиганта.