В Петербурге раскрыли тайну гибели голой студентки из Китая с кляпом во рту

Убийство студентки из Китая, которую нашли раздетой, связанной и с кляпом во рту, раскрыли сотрудники УМВД по Василеостровскому району Петербурга. Об этом во вторник, 12 декабря, со ссылкой на собственные источники сообщает «Фонтанка.ру».

Как отмечается, по данным следствия 23-летний первокурсник Университета аэрокосмического приборостроения подушкой задушил землячку в ходе ссоры, после чего попал в больницу с отравлением неизвестным веществом. Как только молодой человек пришел в себя, он был задержан.

30 ноября на Васильевском острове местный житель вызвал скорую помощь, которая потребовалась компании, снимавшей квартиру по соседству. Вместе с медиками на вызов прибыл и наряд полиции. В квартире они обнаружили 24-летнюю девушку и 23-летнего молодого человека из Китая в неадекватном состоянии.

В соседней комнате было обнаружено обнаженное тело еще одной девушки — их соотечественницы — со связанными руками и примотанным скотчем кляпом во рту. Объяснить, что случилось, молодые люди не смогли, поскольку находились, предположительно, в состоянии наркотического опьянения.

Как установило следствие, погибшая, 22-летняя гражданка Китая, являлась студенткой Российского государственного педагогического университета имени Герцена, двое соседей оказались ее соотечественниками, также студентами. С острым отравлением неизвестным веществом они были госпитализированы.