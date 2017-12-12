Американец убил самого длинного питона во Флориде

South Florida Water Management District

Американский змеелов Джейсон Леон (Jason Leon) убил самку темного тигрового питона рекордной длины. Об этом сообщает издание The Independent.

Длина пресмыкающегося составляла 5,2 метра, а вес — около 60 килограммов. Это самая крупная змея, которую добыли участники программы истребления питонов Департамента водных ресурсов Южной Флориды. Типичный тигровый питон вырастает до 3,7 метра, но известны экземпляры длиной до 5,74 метра.

За убитого питона власти штата заплатили Леону 375 долларов. «Эта змея могла запросто убить взрослого мужчину, — заявил он. — Если бы она была сейчас жива, то, вероятно, понадобились бы три человека, чтобы с ней справиться».

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Флоридские охотники на питонов получают 50 долларов за змею длиной до четырех футов (около 1,2 метра) и 25-долларовую надбавку за каждый дополнительный фут (около 30 сантиметров). Час их работы обходится штату в 8,1 доллара (это минимальная заработная плата, разрешенная законом). Время работы фиксируют при помощи приложения для смартфона.

С марта участники программы истребления питонов убили 742 змеи. Длина большинства добытых пресмыкающихся не превышала трех метров. Только пять питонов, которых они сдали властям, были длиннее пяти метров.

Темные тигровые питоны случайно попали во Флориду из Юго-Восточной Азии около 30 лет назад. Они расплодились в регионе Эверглейдс, который занимает южную четверть полуострова, и стали истреблять местную фауну. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида.

В июле сообщалось, что американский змеелов Дасти Крам голыми руками убил четырехметровую самку темного тигрового питона, в брюхе которой обнаружили 73 яйца.