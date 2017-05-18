Американец оказался при смерти после попытки поцеловать гремучую змею

Гремучая змея укусила жителя американского штата Флорида, который пытался ее поцеловать. Об этом сообщает сайт Mynews13.com.

Его друг рассказал журналистам, что пострадавший был пьян. Он взял ромбического гремучника в руки и склонился к нему, чтобы поцеловать. Змея казалась спокойной, но когда мужчина приблизил к ней голову, она ужалила его за язык.

Вертолет доставил пострадавшего в больницу. Издание отмечает, что он находится в критическом состоянии.

Ромбический гремучник — ядовитая змея, распространенная на юго-востоке США. Смертность в результате укуса составляет 10-30 процентов. Законы Флориды запрещают держать гремучников в неволе без лицензии.

В феврале сообщалось, что в одном из жилых домов американского города Абилин, штат Техас, обнаружили 24 гремучих змеи.