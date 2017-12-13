Проект «Большие гастроли — 2017» охватил 83 региона России

Заместитель министра культуры России Александр Журавский и генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова провели пресс-конференцию, посвященную итогам проекта «Большие гастроли — 2017». Об этом в среду, 13 декабря, сообщает ТАСС.

В мероприятии также приняли участие такие культурные деятели, как гендиректор Малого театра Тамара Михайлова, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков, художественный руководитель московского театра Et Сetera Александр Калягин.

На пресс-конференции были озвучены предварительные итоги проекта «Большие гастроли — 2017», обсуждалось расширение географии, рост количества гостролирующих театров, поддержка русских театров за границей и новые направления программы.

«В этом году охвачены 83 региона России. Прошли около 1,9 тысячи показов в 150 городах страны», — заявил Журавский. По его словам, бюджет на гастрольную деятельность составил около 500 миллионов рублей.

Замминистра добавил, что в 2018 году бюджет не уменьшится. «Совершенно точно он не станет меньше. Насчет увеличения мы посмотрим, я думаю, что он будет увеличен за счет того, что будут увеличены средства на детские гастроли», — сказал он.

Программа «Большие гастроли» — театральный проект, реализуемый Минкультом с 2014 года. В уходящем году в программе приняли участие 237 театральных учреждений.