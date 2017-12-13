Украинка на каблуках и в маленьком платье одолела питона

dailymail.co.uk

В австралийском городе Брисбен украинская туристка Татьяна Назарова поймала змею длиной 2,5 метра. Видеоролик был опубликован The Daily Mail в среду, 13 декабря.

«Обычный день в Австралии. Мы ловим змей», — говорит Татьяна в видеоролике, забрасывая в мешок змею.

Девушка пояснила, что тот вечер она проводила с другом, ловцом змей. Мужчине позвонили и попросили поймать питона, который ползал на заднем дворе у людей, проживающих неподалеку. Татьяна всегда боялась змей, однако на сей раз решила побороть себя и попросила взять ее с собой.

В итоге Назарова в маленьком черном платье и на шпильках поймала огромного питона. Журналисты назвали ее «самым гламурным ловцом змей в Австралии».

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