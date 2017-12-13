Взрыв в Австрии обрушил транзит газа через Украину

Транзит газа через Украину упал на 23 процента из-за взрыва на распределительной станции в австрийском Баумгартене. Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра энергетики и угольной промышленности страны Максим Билявский.

«Баумгартен: транзит газа через Украину снизился на 23 процента, до 200 миллионов кубометров в сутки», — написал Билявский.

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По его словам, авария не отразилась на поставках топлива на Украину, сообщает ТАСС. «Нет никаких изменений относительно объемов поставок газа из Европы на Украину — 32,2 миллиона кубометров в сутки», — отметил министр.

Взрыв на крупнейшей газораспределительной станции в Баумгартене произошел днем 12 декабря Из-за аварии возникли перебои в поставках топлива в Италию, Венгрию и Словению, в том числе российского газа. В Италии введен режим чрезвычайного положения. Поставки топлива итальянским потребителям будут обеспечены за счет запасов, находящихся в подземных хранилищах, заверили власти страны.

Станция в Баумгартене входит в тройку крупнейших распределительных центров в Европе и является международной площадкой для торговли природным газом.