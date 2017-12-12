Взрыв в Австрии оставил европейцев без российского газа

Взрыв и последовавший за ним пожар на крупнейшей газораспределительной станции в Баумгартене (Австрия) привел к перебоям в поставках топлива потребителям, в том числе российского газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Его подача прекратилась в Италию, Венгрию и Словению. По данным агентства, «Газпром» уже заявил, что «работает над перераспределением потоков и делает все возможное для обеспечения бесперебойного газоснабжения клиентов в этом направлении транспортировки».

При этом ТАСС со ссылкой на австрийского регулятора E-Control передает, что газ продолжает поступать из хаба, расположенного в Германии.

Ранее 12 декабря сообщалось, что в результате аварии на газовом хабе погиб один человек. Согласно различным данным, ранения, травмы и ожоги получили от 18 до 60 сотрудников предприятия. Несколько пострадавших госпитализированы на вертолетах в ближайшие клиники.

Австрийская полиция в своем Twitter утверждает, что причиной взрыва стала техническая неисправность.

Центрально-европейский хаб в Баумгартене входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе и является международной площадкой для торговли этим видом топлива.