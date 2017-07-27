В Китае из-за утечки газа на химзаводе погиб человек

Из-за утечки газа на химзаводе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (северо-запад Китая) погиб человек, еще 31 сотрудник предприятия получили ранения. Об этом сообщает China Daily.

Авария произошла в момент, когда рабочие проводили техническое обслуживание трубопроводов. Пострадавшие госпитализированы, 18 из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают следователи и техническая комиссия, которые должны установить причины произошедшего.

21 июля сообщалось, что в городе Ханчжоу — административном центре провинции Чжэцзян (Восточный Китай) два человека погибли и 55 получили ранения в результате взрыва газа, произошедшего в одном из ресторанов.