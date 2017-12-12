Пожар на крупнейшей в Австрии газораспределительной станции попал на видео

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На крупнейшей в Австрии газораспределительной станции в Баумгартене (федеральная земля Бургенланд) произошел мощный взрыв, за которым последовал пожар. Видео публикует Kroner Zeitung. По сведениям издания, один человек погиб, около 60 получили ранения. На месте работают пожарные, несколько пострадавших с тяжелыми ожогами и травмами направлены в ближайшие больницы.

Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе и является международной площадкой для торговли этим видом топлива.