ВЭБ и SREI согласовали условия создания инновационного фонда

Внешэкономбанк, ООО «ВЭБ-Инновации» и индийская компания SREI Infrastructure Finance Ltd при поддержке Фонда «Росконгресс» подписали соглашение об условиях создания российско-индийского инвестиционного фонда в сфере инноваций и высоких технологий с целевым объемом инвестиций до 200 миллионов долларов США.

Этот документ стал реальным примером реализации положений Меморандума о взаимопонимании по поддержке российского экспорта и развитию российского-индийского сотрудничества между Внешэкономбанком и Srei Infrastructure Finance Limited, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме 2017 года.

Со стороны Внешэкономбанка подпись поставил председатель Сергей Горьков, со стороны ООО «ВЭБ-Инновации» — генеральный директор Кирилл Булатов, со стороны SREI Infrastructure Finance Ltd — Председатель и управляющий директор Хемант Канория.

Фонд призван содействовать привлечению инвестиций в инновационные компании, деятельность которых направлена на развитие российско-индийского сотрудничества. Особое внимание планируется уделить перспективным разработкам на основе мощной научно-технологической базы России и Индии. Это будет способствовать инновационной трансформации экономик двух стран.

«Мы рассчитываем, что создание российско-индийского фонда будет способствовать увеличению объемов торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Наличие такой платформы очень важно, так как оно позволит создать портфель проектов и проводить их совместную оценку и финансирование, — отметил Сергей Горьков. Для многих IT-компаний российский рынок становится тесным, и сотрудничество со SREI поможет таким проектам выходить на рынок Индии и Азиатско-Тихоокеанского региона».

Фонд также окажет поддержку развитию торговли и трансферу передовых российских и индийских технологий, в том числе в третьи страны. Стороны также приступили к определению проектов для формирования пайплайна фонда, который будет включать проекты инновационных российских компаний.

«Информационные технологии и инновации — это очень быстрые процессы. И наше сотрудничество тоже продвигается очень быстро. В июне мы подписали меморандум о взаимопонимании, а уже в следующем году сможем провести первую инвестицию из созданного фонда», — сказал Хемант Канория.

Следующим шагом в создании фонда станет формирование корпоративной структуры, а начало операционной деятельности запланировано до конца второго квартала 2018 года.

Помимо создания фонда ВЭБ и SREI ведут активную работу в области продвижения российской высокотехнологичной экспортной продукции на рынок Индии.

