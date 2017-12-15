Раскрыта дальнейшая судьба урны с прахом Хворостовского

Часть праха оперного певца Дмитрия Хворостовского, привезенную в Красноярск, захоронят в основании его памятника. Об этом заявил представитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, передает FlashSiberia в пятницу, 15 декабря.

«Предлагается, и это согласовано с семьей, что в основании памятника будет заложена капсула с частью праха Дмитрия Александровича Хворостовского. Мнение семьи является очень важным. Возможные варианты установки памятника сегодня обсуждались», — объяснил Пономаренко.

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Монумент оперному певцу планируют разместить на набережной Енисея или на площади рядом с Театром оперы и балета.

13 декабря сообщалось, что красноярские чиновники по необъяснимым причинам стали уходить от ответов на вопросы журналистов о местонахождении урны с прахом оперного певца. СМИ решили, что капсула пропала. Власти Красноярского края опровергли эту информацию.

Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября. Он два с половиной года боролся с раком мозга. Согласно последней воле исполнителя, его прах разделили на две части — одну урну захоронили в Москве 28 ноября, вторую на следующий день отвезли в его родной Красноярск.

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