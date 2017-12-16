В Одессе отец зарезал сына из-за критики Порошенко

Политический спор между отцом и сыном в Одессе закончился убийством молодого человека. Об этом сообщает украинское издание Страна.UA.

Конфликт разгорелся, когда молодой человек отмечал 28-летие. Отец и сын изрядно выпили. Застольные беседы перешли в политическую плоскость. В ходе дискуссии 51-летний мужчина схватил нож и ударил сына. От полученных ран молодой человек скончался.

«Немножко повздорили… Прав — не прав. Так получилось, что я был прав. Слово за слово… И все. «Порошенко не прав». Некоторые там проблемы... Начали с того, что принимают неправильные решения. Всё связано с политическими проблемами в нашей стране. Чисто было за политику», — прокомментировал отец убитого свой поступок.

В ноябре житель Днепропетровской области взорвал в здании суда две гранаты, когда там слушалось дело об убийстве. Взрыв устроил отец потерпевшего.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!