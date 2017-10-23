Украинец с гранатами и ртутью устроил перестрелку на границе с Россией

Гражданин Украины, вооруженный двумя пистолетами и пятью ручными гранатами, устроил перестрелку при попытке незаконно пересечь границу с Россией. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Курской области. Злоумышленник попытался скрыться на территории Украины, но был ранен и задержан пограничниками. У него изъяли полсотни патронов калибра 5,45 миллиметра и 26 ампул с жидким серым веществом, которым, предположительно, является ртуть.

1 октября сообщалось о нападении на пограничников в Курской области со стороны Украины. Погиб один сотрудник погранслужбы. Один из стрелявших оказался родом с Украины, другой — выходец из республик Северного Кавказа.