Киев назвал «российским фейком» задержание вооруженного украинца на границе с РФ

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии агентству «Укринформ» заявил, что задержание вооруженного гражданина Украины на границей с Россией является «фейком».

«Мы видели эту информацию. Мы ее изучаем. На данный момент информации, которая бы подтверждала достоверность этого российского сообщения, у нас нет. Нет никаких данных, которые бы говорили о том, что эта информация достоверна. Возможно, что это фейк, запущенный российскими спецслужбами», — рассказал он.

Также он добавил, что подобная ситуация могла произойти только на участке, который не контролируется украинскими пограничниками.

В комментарии телеканалу «Эспрессо» Слободян назвал произошедшее «очередной провокацией России» и подтвердил, что пока не располагает данными, подтверждающими задержание гражданина Украины.

Ранее в понедельник пресс-служба ФСБ сообщила о задержании в Курской области вооруженного двумя пистолетами и пятью ручными гранатами мужчины. Он пытался скрыться на территории Украины, был ранен и задержан пограничниками. У него изъяли полсотни патронов калибра 5,45 миллиметра и 26 ампул с жидким серым веществом, которым, предположительно, является ртуть.