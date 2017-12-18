Раскрыто неожиданное происхождение Марса

Международная группа исследователей выяснила, что Марс, вероятно, образовался в поясе астероидов, что в полтора раза дальше от Солнца, чем его современная орбита. Статья астрономов опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Считалось, что Земля и Марс сформировались в относительной близости друг к другу. Однако при этом их минеральный состав сильно различался, поскольку породы Красной планеты содержали более легкие силикаты, чем земные. Это делало Марс больше похожим на астероиды.

Исследователи провели симуляцию, согласующуюся с моделью Гранд Така, согласно которой Юпитер сыграл важную роль в формировании орбит внутренних планет. Газовый гигант способствовал образованию Венеры и Земли, при этом оттягивая вещество от Марса, в результате чего последний обладает сравнительно маленькой массой. Симуляция показала, что с вероятностью около трех процентов Красная планета была ближе к Юпитеру, чем сейчас, но гравитационная тяга гиганта подтолкнула Марс к его текущему местоположению.

По словам исследователей, Красная планета могла быть изначально слишком холодной, чтобы на ее поверхности существовала жидкая вода. Однако постоянная бомбардировка астероидами, возможно, расплавила кору Марса, сделала его атмосферу более теплой и плотной и запустила циркуляцию воды на поверхности.

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