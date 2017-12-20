Боевики ИГ обстреляли египетских министров в аэропорту

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) обстреляли аэропорт египетского города Ариш во время прибытия министра обороны страны Седки Собхи и министра внутренних дел Магди Абдель Гаффара. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Инцидент произошел накануне, 19 декабря. Террористы обстреляли вертолет Apache AH-64, который сопровождал членов правительственной инспекции, из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» во время его приземления.

Как уточнили в Минобороны Египта, в результате атаки погиб подполковник Исмаил аш-Шихаби и второй пилот, полковник, чье имя не называется. Сам вертолет получил серьезные повреждения. После этого в районе была начата спецоперация, в ходе которой обнаружили и ликвидировали пятерых боевиков. В перестрелке с джихадистами погиб и майор Ваэль Мухаммед Камаль.

В начале декабря боевики группировки «Джабаль Шейх Муджахидин» запечатлели на видео падение вертолета Ми-24 ВВС Сирии и заявили, что сбили летательный аппарат. Согласно другой версии, причиной аварии стали технические неполадки.

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