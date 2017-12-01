Падение Ми-24 в Сирии показали на видео

Боевики группировки «Джабаль Шейх Муджахидин» запечатлели падение вертолета Ми-24 ВВС Сирии. Видео опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

В ролике видно, как у вертолета горит один из двигателей. Боевики заявляют, что сбили летательный аппарат, но, согласно другой версии, причиной аварии стали технические неполадки.

30 ноября Directorate 4 опубликовал фрагмент из пропагандистского фильма «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) «Пламя войны 2», в котором показано уничтожение вертолета Ми-24 ВКС России с помощью ПТРК «Конкурс». Утверждается, что запись сделана 4 ноября 2016 года возле поселка Хувейсис в сирийской провинции Хомс.