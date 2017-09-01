Опубликовано видео ударов «Ночных охотников» по окруженным боевикам ИГ

Телеканал «Звезда» опубликовал эксклюзивные кадры ударов российских вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» по позициям боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), окруженных в районе газового месторождения Шаер на востоке Сирии.

«Стремясь максимально снизить потери, армия наступает после мощной артподготовки. Однако настоящим подарком с небес для сирийской армии стали российские ВКС. По выявленным целям работают вертолеты, которые сразу же могут скорректировать огонь», — передает с места событий корреспондент «Звезды».

К 1 сентября сирийские войска при содействии ВКС России вклинились в оборону исламистов в центральной части Сирии, к северо-западу от Пальмиры, к востоку от Хомса.

27 августа сообщалось, что сирийская правительственная армия при поддержке ВКС разгромила группировку боевиков ИГ в районе города Ганем-Али в долине реки Евфрат. В результате операции были ликвидированы более 800 экстремистов. Кроме того, удалось уничтожить 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий.