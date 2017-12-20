Американский еврей случайно сжег семью на Хануку

Мать и трое детей погибли в результате пожара в своем доме в американском Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

Причиной возгорания стала зажженная отцом семейства Йозефом Азаном ханукия. Мать, отец и шестеро детей отмечали шестую ночь Хануки. Перед тем как пойти спать, они не погасили огонь, в результате загорелась штора, потом огонь перекинулся на диван и ковер.

Проснувшийся Йозеф сумел спасти 16-летнюю дочь Шалит и 15-летнего сына Даниэля. Они выпрыгнули с верхнего этажа. В критическом состоянии всех троих доставили в больницу. Еще один ребенок — 13-летний Авраам — вместе со своим двоюродным братом спал на первом этаже. Услышав звук пожарной сигнализации, дети выбежали на улицу.

«Азаны были такой прекрасной семьей! Вместе пели каждый вечер в пятницу. Это такая трагедия», — рассказал один из соседей. «Йозеф — удивительный человек (...). Все его любят. Тысячи человек. Он делал счастливыми всех вокруг», — описывает главу семейства один из его коллег.

Отмечается, что на момент публикации в New York Post Йозеф Азан находился без сознания. Тела его супруги и троих детей отправят в Израиль, где живет его тесть.

Ханука — еврейский праздник, продолжающийся восемь дней. Обычно он выпадает на конец года.

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