На звезде разглядели гигантскую аномалию

Международная группа астрономов обнаружила аномальные конвективные ячейки на красном гиганте π1 Gruis, расположенном на расстоянии 530 световых лет от Земли. Размеры этих пузырей, вызванные конвекцией плазмы, достигают 120 миллионов километров, что составляет четверть диаметра самой звезды. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Ученые изучили детали поверхности красного гиганта в инфракрасном диапазоне с помощью комплекса оптических телескопов Very Large Telescope в Чили. Огромные гранулы в сотни тысяч раз превышают аналогичные образования на Солнце, диаметр конвективных структур которых достигает 1500 километров. Исследователи полагают, что это связано с тем, что масса π1 Gruis лишь в 1,5 раза больше солнечной, однако по диаметру гигант в 700 раз больше Солнца.

Красные гиганты образуются, когда у не очень массивной звезды главной последовательности выгорает водород. Она начинает сжиматься, в результате чего ее недра разогреваются и начинаются процессы слияния атомов гелия в более тяжелые элементы (углерод и кислород). В итоге звезда сбрасывает внешние слои и остается белый карлик.

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