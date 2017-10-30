Из Солнечной системы улетела вторая звезда

Астроном Жиль Кутюр из Университета Квебека в Монреале (Канада) допустил проникновение в прошлом в Солнечную систему второй звезды. Исследование доступно в библиотеке препринтов arXiv.org.

Кратковременное проникновение в Солнечную систему звезды, которая в два-три раза легче Солнца и перемещается со скоростью 25-100 километров в секунду, привело бы к аномальным изменениям эксцентриситета (параметра вытянутости) орбиты небесного тела, расположенного в поясе Койпера — области за орбитой Нептуна, содержащей множество ледяных небесных тел.

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Аналогичные последствия будут в случае, если в пределах пояса Койпера окажется планета в 16 раз тяжелее Земли.

К подобным выводам астроном пришел, проведя компьютерное моделирование. Исследование ученого показывает, что наблюдаемые параметры траекторий транснептуновых (расположенных за пределами орбиты Нептуна) объектов могут объясняться не возможным наличием девятой планеты, а гравитационным возмущением блуждающей звезды.