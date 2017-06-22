Представлены новые результаты поиска Планеты X

Астрономы из Канады, Великобритании, Тайваня, Словакии, США и Франции представили результаты поиска Планеты Х с использованием каталога OSSOS (Outer Solar System Origins Survey). Препринт соответствующего исследования доступен на сайте arXiv.org, о нем сообщает Science News.

Ученые изучили элементы орбиты восьми транснептуновых объектов — небесных тел, находящихся за пределами орбиты самой удаленной от Солнца официально признанной планеты. На их движение Планета Х в случае своего существования должна была бы оказывать влияние — объекты были бы сгруппированы определенным образом (кластеризованы) по своим наклонениям.

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Среди восьми объектов четыре рассмотрены учеными впервые. Оказалось, что параметры одного объекта, 2015 GT50, не укладываются в кластеризацию, что заставило авторов усомниться в существовании Планеты Х.

С другой стороны, как отмечают эксперты, работа ученых в целом не позволяет сделать однозначных выводов о существовании потенциальной девятой планеты.

О возможном обнаружении за пределами орбиты Плутона крупного небесного тела ученые сообщили в середине января 2016 года. Гипотетический объект вращается вокруг Солнца по вытянутой траектории (и в наклонной относительно орбиты Земли плоскости) с периодом в 15 тысяч лет, а по своим физико-химическим свойствам напоминает Нептун.