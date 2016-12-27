Названы параметры орбиты Планеты Х

Астрономы из Йельского университета (США) привели свои оценки параметров траектории потенциальной Планеты Х. Препринт исследования находится в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Большая полуось орбиты Планеты Х составляет 654 астрономических единицы, эксцентриситет (параметр отклонения траектории от окружности) — 0,45, наклонение орбиты — 30 градусов. Небесное тело, по оценкам ученых, в 6-12 раз тяжелее Земли.

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К своим выводам ученые пришли, проведя компьютерное моделирование методом Монте-Карло. Оно позволило отследить эволюцию Солнечной системы до ее современного состояния, учитывая присутствие Планеты Х.

О возможном обнаружении за пределами орбиты Плутона крупного небесного тела ученые сообщили в середине января 2016 года. Потенциальная девятая планета системы вращается вокруг Солнца по вытянутой траектории (и в наклонной относительно орбиты Земли плоскости) с периодом в 15 тысяч лет, а по своим физико-химическим свойствам напоминает Нептун.