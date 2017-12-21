Японца надули до смерти

В японском городе Сайтама задержали 47-летнего жителя города Казо и 36-летнего приезжего из Перу, действия которых привели к гибели сослуживца, 44-летнего Ёсиюки Когути. Об этом сообщает издание Japankyo.

Все трое работали на мусороперерабатывающем заводе. По данным полиции, во время перекура они чистили спецовки при помощи мощного промышленного компрессора. Затем друзья решили развлечься, скрутили Когути и через одежду прижали шланг компрессора к его заднему проходу.

Живот 44-летнего мужчины быстро раздулся, и он начал жаловаться на боль. Друзья отвели Когути в больницу, но через несколько часов он скончался. Причиной смерти стали повреждения внутренних органов. Ранее сообщалось, что японец погиб от острого перитонита — воспаления брюшины, как правило, вызываемого перфорацией желудочно-кишечного тракта.

Задержанные утверждают, что просто дурачились и не ожидали такого исхода. Полиция проверяет, не фиксировались ли на мусороперерабатывающем заводе другие случаи насилия.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!