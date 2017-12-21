Парень прыгнул перед движущимся поездом и прослыл идиотом

Житель Лондона перепрыгнул с одного перрона на другой в лондонском метро прямо перед движущимся поездом. Очевидец снял происходящее на видео. На это обратило внимание издание The Sun.

В ролике видно, как молодой человек намеренно выжидает момент, когда прыжок будет наиболее опасным. Оператора трюк друга рассмешил.

В соцсетях пользователи назвали героя видео идиотом и принялись сокрушаться по поводу его сомнительного желания прославиться. «Ваша мать вынашивала вас девять месяцев, чтобы вы рисковали своей жизнью, прыгая перед поездами?» — комментирует один из юзеров.

Администрация метрополитена заверила, что уже начала расследование, а также связалась с полицией для того, чтобы разыскать и привлечь к ответственности трюкача. «Действия этого человека представляют опасность не только для него самого, но и для водителя и пассажиров», — добавили в пресс-службе метро.

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