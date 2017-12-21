Учительница написала «не готов» на лбу ученика-инвалида

Преподаватель одной из ярославских частных школ написала на лбу 14-летнего подростка «не готов», пока другие ученики держали его, чтобы мальчик не вырвался. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что мальчик — инвалид с детства. После этого случая он перешел в другое образовательное учреждение.

Сам инцидент произошел в октябре во время урока русского языка. Как рассказала учительница «Ярновостям», подросток «попался ей под горячую руку, когда она вышла из себя». По словам женщины, он долгое время приходил на занятия не подготовленным, хулиганил, мешал учителю, не давал дневник и периодически срывал уроки.

После прокурорской проверки против директора учебного заведения возбудили административное дело по части 2 статьи 5.57 КоАП («Нарушение или незаконное ограничение прав и свобод обучающихся либо нарушение порядка их реализации»). Прокурор района подал иск к педагогу и школе о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации причиненного ему морального вреда. В управлении Следственного комитета по Ярославской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

В конце сентября стало известно, что в Санкт-Петербурге учительница написала на лбу школьника «дурак». После этого ее уволили, а суд оштрафовал женщину на 1 тысячу рублей.

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