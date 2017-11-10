Российский педагог ударил школьника учебником по духовно-нравственной культуре

К уполномоченному по правам человека в Пермском крае обратился родственник пятиклассника с жалобой на насилие со стороны педагога. Об этом говорится на сайте регионального омбудсмена.

«По его информации, учительница в октябре текущего года применила способ обучения, запрещенный в школе. А именно: ударила мальчика по голове учебником "По основам духовно-нравственных культур"», — отмечено в тексте.

Ребенку, по словам автора жалобы, было обидно за унижение перед всем классом.

Ходатайство о проведении проверки по данному факту было направлено из аппарата уполномоченного по правам человека в прокуратуру и краевое министерство образования и науки.

В октябре в Башкирии началась доследственная проверка по факту нанесения учителем побоев школьнику во время урока. Поводом послужила публикация в сети видеозаписи, сделанной одним из одноклассников пострадавшего. В комментарии к ролику сообщается, что инцидент произошел в Бижбулякском районе.