«Яндекс» назвал самые популярные новогодние покупки

Мобильные телефоны, конструкторы и косметические средства стали самыми популярными новогодними покупками в интернете. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Яндекс.Маркет», которое имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

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Также в топ популярных товаров вошли телевизоры, костюмы Деда Мороза, роботы, трансформеры и аксессуары для телефонов. Помимо этого, россияне в преддверии праздников покупают настольные игры, куклы и мягкие игрушки, приставки, предметы новогоднего декора.

Самым популярным телефоном среди пользователей сервиса стал Xiaomi Redmi 4X. Среди косметических средств по спросу лидируют духи Dolce & Gabbana 3 L'Imperatrice, среди конструкторов — полицейский участок LEGO.

Аналитики отметили, что перед праздниками количество посещений сервиса «Яндекс.Маркет» увеличилось на 35 процентов по сравнению со средним за год. Кроме того, согласно данным «Яндекс.Касс», на 21 процент возросло количество покупок, совершаемых пользователями. При этом основной их объем (86 процентов) составляют игрушки и товары для детей. Средний чек перед праздниками вырос на 20 процентов по сравнению со средним за год.

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