Попугай-рингтон агрессивно отреагировал на свою славу

Австралийскому попугаю по кличке Счастливчик показали ролик, на котором он сам исполняет оригинальный рингтон iPhone. Запись реакции птицы опубликована на YouTube-канале американского режиссера Бена Плюймера (Ben Pluimer).

На видео попугай внимательно слушает свой голос, затем подходит к ноутбуку и клювом вырывает клавишу Escape. «Смотрите, что происходит, когда он видит свой ролик. Чувак выше этого», — отметил режиссер. За сутки ролик набрал более 900 тысяч просмотров.

Ранее в декабре Плюймер поделился видео, на котором Счастливчик имитирует звук iPhone, а мужчина сравнивает его голос с оригинальным звуком смартфона.

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