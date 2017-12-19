Тоскующий попугай научился изображать звук iPhone

Ben Pluimer / Vimeo

Австралийский попугай по кличке Счастливчик научился имитировать оригинальный рингтон iPhone. Ролик опубликован на Vimeo.

На видео американский режиссер Бен Плюймер (Ben Pluimer) демонстрирует поющего Счастливчика и сравнивает его голос с рингтоном. По его словам, попугай начинает петь, когда хозяева собираются выходить из дома и завязывают шнурки. «Это восхитительно», — отмечает он.

В конце декабря африканский серый попугай изобразил звук, появляющийся после запроса «О'кей, Google». Ролик с участием птицы набрал более полумиллиона просмотров.

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