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Блогер заставил визжащую курицу исполнить «Богемскую рапсодию» Queen

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Видео: Franco Muñoz / YouTube

Блогер Франко Муньос (Franco Munoz) записал кавер на песню британской рок-группы Queen с помощью резиновой курицы по имени «Мистер Цыпленок». Ролик был опубликован на его YouTube-канале.

На видео Муньос показывает зрителям оригинальное начало культовой песни Bohemian Rhapsody, а затем демонстрирует продолжение трека в исполнении «Мистера Цыпленка». Блогер нажимает на резиновую куклу, с помощью автотюна, заставляя ее издавать звуки, похожие на пение Фредди Меркьюри.

«Какая талантливая курица», — заявил один из зрителей. «"Мистер Цыпленок" — это моя религия», — признался другой.

Это уже не первое видео Муньоса, сделанное с помощью резиновой курицы. В начале сентября он выпустил кавер на вирусную песню Despacito. Ролик набрал более трех миллионов просмотров.

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