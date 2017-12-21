Раскрыты причины масштабного сбоя касс

Директор по маркетингу компании «Штрих-М» Татьяна Булавина в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскрыла реальные причины масштабного сбоя в работе кассовых аппаратов. По ее словам, ошибка в работе оборудования возникла из-за перехода на новую дату — 20.12.2017.

«Проблему мы устранили уже почти на 100 процентов. Суть проблемы — это ошибка программного обеспечения, которая возникла в момент перехода на дату 20.12.2017», — рассказала Булавина. По ее словам, баг поймали те, кто вовремя обновил программное обеспечение касс. Не обновившим программы удалось избежать сбоя.

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В то же время в «Живом журнале» один из блогеров утверждает, что виновником случившегося стал программист, которого компания решила уволить. Перед уходом он якобы вшил ошибку в программный код. Однако директор «Штрих-М» в интервью радиостанции эту информацию отрицает.

По словам Булавиной, в компании проводится внутреннее расследование. «С разработчиками пока идут переговоры, обсуждения, выявление ошибок, тестирования. Пока официальное расследование не будет закончено, мы не можем давать информацию о виновных», — отметила директор компании.

В среду, 20 декабря, ретейлеры, сети АЗС и простые продавцы столкнулись с масштабным сбоем в работе касс. Проблемы наблюдались в работе оборудования компаний «Штрих- М», «РР-Электро», «Тринити» и НТЦ «Измеритель». Итоговые убытки пока подсчитывают, однако в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) называли сумму в 2,5 миллиарда рублей.

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