Масштабный кассовый сбой ликвидирован

Масштабный кассовый сбой, который затронул тысячи торговых точек по всей России, ликвидирован. Ошибка, которая вызывала некорректную работу касс и программного обеспечения, устранена. Об этом «Ленте.ру» рассказали в компании-производителе кассового оборудования «Штрих-М».

«Причина сбоя устранена. Наши сотрудники продолжают работу на местах, однако сама причина сбоя устранена», — заявили по горячей линии компании, отметив, правда, что не могут поручиться за то, что работа клиентов компании вернулась в штатный режим.

Информацию о ликвидации сбоя также подтверждают в Федеральной налоговой службе (ФНС). «Сбой в работе онлайн-касс практически ликвидирован. Оставшиеся единичные случаи сбоя будут устранены в самое ближайшее время. В любом случае, ситуация не оказывает влияния на процесс торговли», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в среду, 20 декабря, пользователи кассового оборудования компаний «Штрих- М», «РР-Электро», «Тринити» и НТЦ «Измеритель» сообщили о сбоях в работе. Из-за проблем с ПО и кассами встала работа некоторых торговых сетей и заправок. Убытки в результате сбоя уже оценили в 2,5 миллиарда рублей.

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