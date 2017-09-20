Путин поручит кабмину подумать над переносом сроков внедрения онлайн-касс

Президент России Владимир Путин даст поручение правительству проработать вопрос возможного переноса сроков обязательного внедрения контрольно-кассовой техники (ККТ) нового формата — онлайн-касс, передающих данные в налоговые органы. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей встречи с руководителем «Опоры России» Александром Калининым, передает РИА Новости.

Глава общественной организации предложил изменить сроки внедрения новой ККТ, поскольку «темпы, заложенные в законе, не могут выполнить ни бизнес, ни производители».

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«Давайте, мы так договоримся — пока торговые предприятия должны перейти, как и договаривались, к середине следующего года. Не знаю, нужно ли сдвигать с 1 июля куда-то там подальше. Поработайте с правительством, я такое поручение правительству сформулирую», — ответил Путин.

Глава государства добавил, что для других видов деятельности сроки внедрения новой кассовой техники могут быть перенесены еще на год.

В мае 2017 года сообщалось, что ретейлеры и владельцы отелей испытывают дефицит фискальных накопителей для онлайн-касс, что грозит остановкой продаж. Заместитель исполнительного директора Национальной ассоциации сетевой торговли Лия Левинбук, в частности, говорила, что из-за возникшего дефицита накопителей поставка новой контрольно-кассовой техники «перенесена на неопределенный срок». При этом старую технику с 1 февраля зарегистрировать уже нельзя, а с 1 июля она вообще будет снята с учета.

До 1 июля 2018 года все ретейлеры в России должны будут окончательно перейти на использование онлайн-касс.