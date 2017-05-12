Производители опровергли дефицит накопителей для онлайн-касс

Производители фискальных накопителей (ФН) до 1 июля 2017 года изготовят более двух миллионов устройств, заявили Rambler News Service в пресс-службе Российской ассоциации производителей контрольно-кассовой техники (РАПКАТ).

«На сегодняшний день произведено и поставлено покупателям уже более 700 тысяч фискальных накопителей (ФН). Это в два раза превышает количество касс с ФН, зарегистрированных на данный момент», — отметили в организации.

В РАПКАТ добавили, что около 300 тысяч произведенных и уже отгруженных ФН ожидают своего покупателя или регистрации в составе купленных касс. Это ожидание, по словам представителей ассоциации, может быть связано «с достаточно длинной цепочкой от производителя до покупателя».

10 мая сообщалось, что ретейлеры и владельцы отелей испытывают дефицит фискальных накопителей для онлайн-касс, что грозит остановкой продаж.

Заместитель исполнительного директора Национальной ассоциации сетевой торговли Лия Левинбук, в частности, говорил, что из-за возникшего дефицита накопителей поставка новой контрольно-кассовой техники «перенесена на неопределенный срок». При этом старую технику с 1 февраля зарегистрировать уже нельзя, а с 1 июля она вообще будет снята с учета.

Все ретейлеры России должны окончательно перейти на использование контрольно-кассовой техники (ККТ) нового формата — онлайн-касс, передающих данные в налоговые органы, — до июля 2018 года.