В Госдуме констатировали устранение проблем в реализации закона об онлайн-кассах

Госдума сделала все для реализации закона об обязательном использовании кассовых аппаратов для онлайн-передачи данных. Об этом «Интерфаксу» заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Имеющиеся сложности в реализации этого закона практически устранены», — заверил парламентарий.

По его словам, в феврале Госдума стала получать много жалоб, связанных с острым дефицитом фискальных накопителей и завышенных ценах на них. При этом купить это оборудование можно было только у одного поставщика, что затрудняло выполнение требования об обеспечении с 1 июля значительной части предприятий малого бизнеса новой контрольно-кассовой техникой.

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Данный вопрос обсуждался и на уровне правительства, и с Федеральной налоговой службой (ФНС), отметил Луговой. Он рассказал, что к 1 апреля появились еще два поставщика накопителей, а число операторов фискальных данных увеличилось с пяти до девяти. В результате цены на технику стали снижаться в среднем на две тысячи рублей.

Депутат отверг предположения о возможности отмены или пересмотра закона. «Об этом никогда не было речи, закон правильный, закон нужный, современный и своевременный, который позволяет государству в режиме онлайн наблюдать весь поток выручки, который существует в стране», — подчеркнул Луговой.

Поправки в закон №54, регулирующий применение контрольно-кассовой техники (ККТ) при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием электронных средств платежа, вступили в силу в июле 2016-го. Согласно новым требованиям, все данные о покупках как в обычных, так и в интернет-магазинах должны передаваться в ФНС в режиме онлайн через оператора фискальных данных. В старом оборудовании сведения о покупках сохраняла электронная контрольная лента защищенная, теперь ее заменит фискальный накопитель. Зарегистрировать новую ККТ можно через личный кабинет на сайте ФНС, не посещая ведомство лично. Старую технику с 1 февраля уже зарегистрировать нельзя, а с 1 июля она вообще будет снята с учета.