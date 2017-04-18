Собянин рассказал о революционном потенциале online-касс

Перевод торговли в столице на online-кассы позволит улучшить ситуацию со сбором налогов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на пленарной сессии конференции «Online-кассы — новые возможности ретейла», организованной Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам градоначальника, налоги, выплачиваемые торговыми предприятиями, в любом случае не снизятся. «Не происходит при легализации уменьшение объемов. Даже если установлены какие-то льготы, даже если какие-то вычеты — происходит увеличение. Потому что объем "серых" схем нелегальной торговли, к сожалению, очень большой. И, конечно, внедрение таких технологий позволит улучшить собираемость налогов», — считает он.

«Легализация этого сектора, транспарентность этого сектора имеет прямое воздействие не только на торговлю, но и на экономику города и страны в целом», — добавил Собянин.

Мэр уверен, что внедрение online-касс даст преимущества потребителям. «Покупатель впервые за всю историю торговли в стране может сам проверить достоверность наименования и цены товара, который продают», — подчеркнул он.

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«Простенький маленький аппарат, мне кажется, совершает настоящую революцию не только в области торговли, но и в области легальной экономики страны», — сказал Собянин.

Федеральный закон, обязывающий всех ретейлеров России перейти на использование контрольно-кассовой техники (ККТ) нового формата — online-кассы, вступил в силу 15 июля 2016 года. Окончательный перевод торговли на новый формат запланирован на июль 2018 года.

17 апреля член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что нижняя палата парламента устранила все препятствия для реализации нововведения.