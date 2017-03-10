Предприниматели обсудят закон об онлайн-кассах на встрече ST.Meetup

Венчурный фонд Typhoon Digital Development совместно с краудинвестинговой площадкой StartTrack в рамках серии мастер-классов для молодых предпринимателей и владельцев компаний проведут встречу, посвященную обсуждению федерального закона №54 «О применении контрольно-кассовой техники». ST.Meetup состоится 16 марта в Москве.

В мероприятии примет участие Павел Смирнов, генеральный директор и основатель компании HelpLine. Эксперт расскажет о том, как минимизировать расходы при переходе на новую систему отчетности. Участники мероприятия получат актуальную информацию о ходе реформы и узнают перечень необходимого программного обеспечения и оборудования для введения онлайн-касс. Кроме того, смогут ознакомиться с торговым оборудованием и программными решениями для работы по новым правилам.

ST.Meetup — серия еженедельных встреч и мастер-классов для предпринимателей, которую краудинвестинговая площадка StartTrack проводит совместно с венчурным фондом Typhoon Digital Development.