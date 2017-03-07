Открылся прием заявок на «Инновацию-2017»

Государственный центр современного искусства в составе музейно-выставочного центра «РОСИЗО» объявил о начале приема заявок на премию в области современного искусства «Инновация». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 7 марта.

Премия присуждается за проекты, реализованные в 2016 году на территории России. Всего у «Инновации» шесть конкурсных категорий: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Региональный проект», «Новая генерация» и «Образовательный проект».

Помимо этого, премия присуждается во внеконкурсных номинациях: «За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства России».

Заявки принимаются на сайте artinnovation.ru до 31 марта. Выдвигать кандидатов на премию могут бюджетные учреждения культуры, некоммерческие организации, специализирующиеся в области современного искусства, а также члены жюри и экспертный совет премии.

