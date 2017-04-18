Интернет-магазины смогут заменить покупку онлайн-кассы ее арендой

Интернет-магазины смогут воспользоваться сервисом для аренды онлайн-касс вместо их покупки. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, передает ТАСС.

Как сообщил Соколов, существует ряд компаний, которые предоставляют подобную услугу. По его словам, такая форма работы удобна онлайн-ретейлерам, поскольку данный сегмент часто использует аренду, начиная от платформы для создания магазина.

Подобный формат работы, рассказал Соколов, не требует значительных вложений на старте: ретейлеру достаточно купить фискальный накопитель стоимостью около 6 тысяч рублей и ежемесячно платить аренду.

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В настоящее время на российском рынке, по данным АКИТ, работает более 40 тысяч интернет-магазинов. Из них более 70 процентов всего объема рынка генерируют первые 100. Именно для оставшихся 30 процентов любое возможное удешевление кассового аппарата отражается на бизнесе, отметил Соколов.

Поправки в закон №54, регулирующий применение контрольно-кассовой техники (ККТ) при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием электронных средств платежа, вступили в силу в июле 2016-го. Согласно новым требованиям, все данные о покупках как в обычных, так и в интернет-магазинах должны передаваться в ФНС в режиме онлайн через оператора фискальных данных. В старом оборудовании сведения о покупках сохраняла электронная контрольная лента защищенная, теперь ее заменит фискальный накопитель. Зарегистрировать новую ККТ можно через личный кабинет на сайте ФНС, не посещая ведомство лично. Старую технику с 1 февраля уже зарегистрировать нельзя, а с 1 июля она вообще будет снята с учета.